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У низці областей України оголосили повітряну тривогу через ворожі ударні безпілотники

Четвер 22 серпня 2024 01:07
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У низці областей України оголосили повітряну тривогу через ворожі ударні безпілотники Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Цієї ночі, 22 серпня, російські загарбники запустили дрони-камікадзе по території України для чергової повітряної атаки. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Ударні безпілотники противника потрапили у повітряний простір України з північного напрямку.

Так, спочатку військові інформували о 0:41 про загрозу через дрони ворога для Сумської області.

А потім розповіли, що був зафіксований рух російських ударних безпілотників через Сумську область в напрямку Полтавської області.

Пізніше у Повітряних силах розповіли, що БПЛА окупантів фіксується на півночі Полтавської області, й тримають курс на південний захід, а "Шахеди" з Сумської області прямують у бік Харківської області.

У вказаних областях була оголошена повітряна тривога. Жителів регіонів, де лунала сирена щодо загрози ворожих повітряних атак, просять перебувати в безпечних місцях та дотримуватися правил "двох стін".

Ось як виглядає карта повітряної тривоги в Україні зараз:

У низці областей України оголосили повітряну тривогу через ворожі ударні безпілотники

Повітряні атаки РФ

Нагадаємо, російські війська практично щодня завдають повітряних ударів по населених пунктах в Україні. Для цього противник часто застосовує дрони-камікадзе іранського виробництва типу "Шахед" (росармія маркує їх як "Гєрань"), ракетне озброєння та авіабомби.

Так, приміром, вчора протягом ночі окупанти для атаки запустили по Україні 72 повітряні цілі. Силами і засобами ППО ЗСУ було збито 51 з них. А саме 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних "Шахедів" у 14 областях.

Крім того, 16 безпілотників РФ було втрачено під впливом радіоелектронних засобів протидії ЗСУ. Також один з дронів противника улетів до Білорусі, а другий - повернувся до російської Бєлгородської області.

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Повітряна тривога Атака дронів
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