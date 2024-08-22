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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за вражеских ударных беспилотников

Четверг 22 августа 2024 01:07
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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за вражеских ударных беспилотников Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Этой ночью, 22 августа, российские захватчики запустили дроны-камикадзе по территории Украины для очередной воздушной атаки. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ударные беспилотники противника попали в воздушное пространство с северного направления.

Так, сначала военные информировали в 0:41 об угрозе из-за дронов врага для Сумской области.

А затем рассказали, что было зафиксировано движение российских ударных беспилотников через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Позже в Воздушных силах рассказали, что БПЛА оккупантов фиксируется на севере Полтавской области, и держат курс на юго-запад, а "Шахеды" из Сумской области направляются в сторону Харьковской области.

В указанных областях была объявлена воздушная тревога. Жителей регионов, где звучала сирена об угрозе вражеских воздушных атак, просят находиться в безопасных местах и соблюдать правила "двух стен".

Вот как выглядит карта воздушной тревоги в Украине сейчас:

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за вражеских ударных беспилотников

Воздушные атаки РФ

Напомним, российские войска практически ежедневно наносят воздушные удары по населенным пунктам в Украине. Для этого противник часто применяет дроны-камикадзе иранского производства типа "Шахед" (росармия маркирует их как "Герань"), ракетное вооружение и авиабомбы.

Так, например, вчера в течение ночи оккупанты для атаки запустили по Украине 72 воздушные цели. Силами и средствами ПВО ВСУ был сбит 51 из них. А именно 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 и 50 ударных "Шахедов" в 14 областях.

Кроме того, 16 беспилотников РФ были потеряны под влиянием радиоэлектронных средств противодействия ВСУ. Также один из дронов противника залетел в Беларусь, а второй вернулся в российскую Белгородскую область.

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Воздушная тревога Атака дронов
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