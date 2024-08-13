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В низці областей України оголошено тривогу через атаку ударних БпЛА

Вівторок 13 серпня 2024 23:18
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В низці областей України оголошено тривогу через атаку ударних БпЛА Фото: Росія знову атакує Україну ударними безпілотниками (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія РФ запустила в напрямку України ударні безпілотники. В низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, о 22:34 декілька груп ударних ворожих БпЛА почали захід із півночі Сумської області у напрямку Чернігівської, західним курсом.

На даний момент, ворожі БпЛА з Сумської та Чернігівської областей, рухаються у напрямку Київської області.

Також ще декілька груп ворожих ударних БпЛА у Сумській області рухаються південно-західним курсом у напрямку Київської області через Чернігівську.

Крім того, о 23:15 було оголошено тривогу в Запорізькій області. Ворожі дрони рухаються через область у напрямку Дніпра.

Оновлено 23:44

Оголошено повітряну тривогу в Київській, Полтавській і Донецькій областях.

За даними військових, ворожі БпЛА рухаються з Сумської в Чернігівську область та у напрямку Київської області.

Також групи ворожих дронів у Чернігівській області рухаються південно-західним курсом та підлітають до Київської області.

Крім того, група "Шахедів" у Сумській області змінила напрям руху і зараз у Полтавській області рухається в напрямку Миргорода.

Оновлено 0:08

Повітряні сили оголосили повітряну тривогу в Херсонській та Миколаївській областях. Декілька груп ударних ворожих БпЛА виявлені у Херсонській області, рухаються курсом на північний захід.

Станом на зараз карта повітряних тривог в Україні виглядає так:

В низці областей України оголошено тривогу через атаку ударних БпЛА

Нічний обстріл України

Нагадаємо, в ніч на 13 серпня держава-агресор атакувала Україну ударними безпілотниками і балістичними ракетами. Сили ППО знищили 30 з 38 дронів типу "Шахед".

У Києві та багатьох областях через загрозу повітряних атак чотири рази за ніч оголошували тривогу.

Експерти пояснили, чому Росія почала частіше атакувати Україна північнокорейськими балістичними ракетами KN-23.

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