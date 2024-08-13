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В ряде областей Украины объявлена тревога из-за пуска россиянами ударных БпЛА

Вторник 13 августа 2024 23:18
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В ряде областей Украины объявлена тревога из-за пуска россиянами ударных БпЛА Фото: Россия снова атакует Украину ударными беспилотниками (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия РФ запустила в направлении Украины ударные беспилотники. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, в 22:34 несколько групп ударных вражеских БпЛА начали заход с севера Сумской области в направлении Черниговской, курс западный.

В настоящий момент, вражеские БпЛА из Сумской и Черниговской областей, движутся в направлении Киевской области.

Также еще несколько групп вражеских ударных БпЛА в Сумской области движутся юго-западным курсом в направлении Киевской области через Черниговскую.

Кроме того, в 23:15 была объявлена тревога в Запорожской области. Вражеские дроны движутся через область в направлении Днепра.

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

В ряде областей Украины объявлена тревога из-за пуска россиянами ударных БпЛА

Ночной обстрел Украины

Напомним, в ночь на 13 августа государство-агрессор атаковало Украину ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Силы ПВО уничтожили 30 из 38 дронов типа "Шахед".

В Киеве и многих областях из-за угрозы воздушных атак четыре раза за ночь объявляли тревогу.

Эксперты объяснили, почему Россия начала чаще атаковать Украину северокорейскими баллистическими ракетами KN-23.

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