В ряде областей Украины объявлена тревога из-за пуска россиянами ударных БпЛА

Армия РФ запустила в направлении Украины ударные беспилотники. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, в 22:34 несколько групп ударных вражеских БпЛА начали заход с севера Сумской области в направлении Черниговской, курс западный.

В настоящий момент, вражеские БпЛА из Сумской и Черниговской областей, движутся в направлении Киевской области.

Также еще несколько групп вражеских ударных БпЛА в Сумской области движутся юго-западным курсом в направлении Киевской области через Черниговскую.

Кроме того, в 23:15 была объявлена тревога в Запорожской области. Вражеские дроны движутся через область в направлении Днепра.

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог в Украине выглядит так: