В ряде областей Украины объявлена тревога из-за пуска россиянами ударных БпЛА
Армия РФ запустила в направлении Украины ударные беспилотники. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По данным военных, в 22:34 несколько групп ударных вражеских БпЛА начали заход с севера Сумской области в направлении Черниговской, курс западный.
В настоящий момент, вражеские БпЛА из Сумской и Черниговской областей, движутся в направлении Киевской области.
Также еще несколько групп вражеских ударных БпЛА в Сумской области движутся юго-западным курсом в направлении Киевской области через Черниговскую.
Кроме того, в 23:15 была объявлена тревога в Запорожской области. Вражеские дроны движутся через область в направлении Днепра.
По состоянию на сейчас карта воздушных тревог в Украине выглядит так:
Ночной обстрел Украины
Напомним, в ночь на 13 августа государство-агрессор атаковало Украину ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Силы ПВО уничтожили 30 из 38 дронов типа "Шахед".
В Киеве и многих областях из-за угрозы воздушных атак четыре раза за ночь объявляли тревогу.
Эксперты объяснили, почему Россия начала чаще атаковать Украину северокорейскими баллистическими ракетами KN-23.
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