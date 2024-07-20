У низці областей України оголошено повітряну тривогу через "Шахеди"

Обстріл Миколаєва

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 19 липня, в Миколаєві пролунав вибух. Перед цим військові повідомили про пуск ракет у бік міста.

Внаслідок атаки ракета влучила в один із житлових районів міста. Є поранені та загиблі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни атакували дитячий майданчик.

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