В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за "Шахеды"

Россияне запустили по Украине ударные дроны типа Shahed. В ряде восточных областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Полтавщина группа БпЛА типа "Shahed" в вашем направлении", - говорится в сообщении.
В 23:38 военные сообщили о вражеском дроне в районе Полтавы, а позже - о движении группы дронов в Полтавской области в направлении Миргорода.
Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас выглядит так:
Напомним, вечером в пятницу, 19 июля, в Николаеве прогремел взрыв. Перед этим военные сообщили о пуске ракет в сторону города.
В результате атаки ракета попала в один из жилых районов города. Есть раненые и погибшие.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне атаковали детскую площадку.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.