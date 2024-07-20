RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за "Шахеды"

Фото: россияне атакуют Украину ударными дронами (ОК "Юг")
Автор: Валерий Савицкий

Россияне запустили по Украине ударные дроны типа Shahed. В ряде восточных областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Полтавщина группа БпЛА типа "Shahed" в вашем направлении", - говорится в сообщении.

В 23:38 военные сообщили о вражеском дроне в районе Полтавы, а позже - о движении группы дронов в Полтавской области в направлении Миргорода.

Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас выглядит так:

Обстрел Николаева

Напомним, вечером в пятницу, 19 июля, в Николаеве прогремел взрыв. Перед этим военные сообщили о пуске ракет в сторону города.

В результате атаки ракета попала в один из жилых районов города. Есть раненые и погибшие.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне атаковали детскую площадку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины