В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за "Шахеды"

"Полтавщина группа БпЛА типа "Shahed" в вашем направлении", - говорится в сообщении.

В 23:38 военные сообщили о вражеском дроне в районе Полтавы, а позже - о движении группы дронов в Полтавской области в направлении Миргорода.

Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас выглядит так: