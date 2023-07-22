У низці областей України оголошені повітряні тривоги

Сигнали про небезпеку зазвучали у центральних, південних, східних та частині північних регіонах.

Загроза ударних дронів

Як попередили військові, загроза застосування ворогом ударних БПЛА зафіксована у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Ракетна небезпека

Про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння командування ПС попередило жителів Харківської, Кіровоградської, Полтавської та Сумської областей.

"Не ігноруємо сигнали повітряної тривоги!" - закликають військові.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 22 липня

Зазначимо, що у деяких регіонах, як повідомляють місцеві пабліки, працює протиповітряна оборона.

Повітряні атаки

Нагадаємо, що вчора вдень, 21 липня, у низці областей України була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах попереджали про ймовірні пуски ракет у напрямку Одеської області.

Так, місцеві повідомляли про вибухи в Одеській області. Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що область атакували протикорабельними ракетами "Онікс".

Додамо, що за останній тиждень РФ посилили обстріли півдня України на тлі її виходу з "зернової угоди".

Минулої ночі російські окупанти обстріляли термінали з зерном в Одеській області, було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, постраждали дві людини та техніка ДСНС.