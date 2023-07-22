В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины в ночь на субботу, 22 июля. Есть угроза вражеских атак с применением ракет и ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

Сигналы об опасности зазвучали в центральных, южных, восточных и части северных регионах.

Угроза ударных дронов

Как предупредили военные, угроза применения врагом ударных БпЛА зафиксирована в Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Ракетная опасность

Об угрозе применения врагом баллистического вооружения командование ВС предупредило жителей Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областей.

"Не игнорируем сигналы воздушной тревоги!" - призывают военные.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 22 июля

Отметим, что в ряде регионов, как сообщают местные паблики, работает противовоздушная оборона.

Взрывы в Кропивницком

Около трех часов ночи в Кропивницком прозвучали взрывы во время воздушной тревоги. Они могли быть результатом работы ПВО.

Отмены тревог

Примерно в половину четвертого ночи последовали отмены тревог в большинстве областей, однако не во всех.

Отмены угроз ракетных и дроновых атак

В 03:48 в Воздушных силах заявили об отмене угрозы применения противником баллистического вооружения.

Перед этим также была отмена угрозы и относительно дронов-камикадзе в областях, где такая угроза фиксировалась.

Воздушные атаки

Напомним, что вчера днем, 21 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждали о возможных пусках ракет в направлении Одесской области.

Так, местные сообщали о взрывах в Одесской области. Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что область атаковали противокорабельными ракетами "Оникс".

Добавим, что за последнюю неделю РФ усилили обстрелы юга Украины на фоне ее выхода из "зернового соглашения".

Прошлой ночью российские оккупанты обстреляли терминалы с зерном в Одесской области, было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя, пострадали два человека и техника ГСЧС.