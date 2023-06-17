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В низці областей України оголошена тривога, є загроза балістики

Фото: в низці областей України оголошена тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці областей була оголошена повітряна тривога. В Миколаївській та Кіровоградській областях існує загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та командування Повітряних сил України.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння Миколаївська, Кіровоградська областях", - пише пресслужба Повітряних сил.

Зокрема командування попередило про ракетну небезпеку на сході України.

Станом на зараз повітряну тривогу оголошено в:

  • Полтавській;
  • Харківській;
  • Кіровоградській;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Миколаївській

Фото: карта повітряних тривог станом на 09:53 (alerts.in.ua)

Відбій повітряної тривоги

"Відбій загрози застосування балістичного озброєння", - пишуть Повітряні сили України.

Повітряна тривога у ніч на 17 червня

В ніч на суботу, 17 червня, близько о четвертій раку в низці областей України також було оголошено повітряну тривогу. Про загрозу ворожих атак попередили у південних, східних, частині центральних та північних регіонах.

Тоді ж Повітряні сили відзначили можливість застосування ворогом балістичного озброєння.

Близько пів на п'яту ранку почали лунати відбої.

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