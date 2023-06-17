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Загроза ударів балістичними ракетами. В Україні - повітряні тривоги у низці областей

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Субота 17 червня 2023 04:18
Загроза ударів балістичними ракетами. В Україні - повітряні тривоги у низці областей Фото: повітряну тривогу оголошено в різних областях України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Повітряні тривоги було оголошено у низці областей України в ніч на суботу, 17 червня. Є загроза застосування російськими окупантами балістичного озброєння на сході нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карти повітряних тривог та командування ПС ЗСУ.

Сигнали про загрозу ворожих повітряних атак залунали невдовзі після 04:00 у південних, східних, частині центральних та північних регіонах.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння на Сході", - передали в командуванні Повітряних сил ЗСУ Telegram.

Станом на зараз тривоги оголошені в:

  • Запорізькій,
  • Черкаській,
  • Дніпропетровській,
  • Полтавській,
  • Кіровоградській,
  • Миколаївській,
  • Харківській,
  • Сумській області.

Загроза ударів балістичними ракетами. В Україні - повітряні тривоги у низці областей

Карта повітряних тривог в Україні вночі 17 червня (фото: t.me/alarmukraine)

Скасування тривог та загрози

Вже близько пів на п'яту ранку почали звучати відбої повітряних тривог., і незабаром з карти країни повністю пішли "червоні" зони в областях.

Крім того, в Повітряних силах також заявили про відбій застосування ворогом балістичного озброєння.

Загроза ударів балістичними ракетами. В Україні - повітряні тривоги у низці областей

Повітряні тривоги невдовзі скасували вночі 17 червня (фото: t.me/alarmukraine)

Повітряні атаки РФ по Україні

Перед цим вдень 17 червня під час масштабної повітряної тривоги війска РФ масовано обстріляли ракетами Київську область. Ворог застосував одночасно балістичні, крилаті ракети та безпілотники.

В повітряному просторі навколо столиці силами ППО було знищено 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих "Калібрів" та два дрони.

Втім, внаслідок ракетного удару росіян, в одному із районів Київської області були пошкоджені приватні будинки, а також були постраждалі.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав ту атаку на Київ "найбільшим ракетним ударом по Києву за останні тижні".

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