В ряде областей Украины объявлена тревога, есть угроза баллистики

В ряде областей была объявлена воздушная тревога. В Николаевской и Кировоградской областях существует угроза применения баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и командование Воздушных сил Украины.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения Николаевская, Кировоградская областях", - пишет пресс-служба Воздушных сил.
В частности командование предупредило о ракетной опасности на востоке Украины.
По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:53 (alerts.in.ua)
В ночь на субботу, 17 июня, около четырех утра в ряде областей Украины также была объявлена воздушная тревога. Об угрозе вражеских атак предупредили в южных, восточных, части центральных и северных регионах.
Тогда же Воздушные силы отметили возможность применения врагом баллистического вооружения.
Около половины пятого утра начали раздаваться отбои.
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