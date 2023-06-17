В низці областей України оголошена тривога, є загроза балістики

В низці областей була оголошена повітряна тривога. В Миколаївській та Кіровоградській областях існує загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та командування Повітряних сил України.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння Миколаївська, Кіровоградська областях", - пише пресслужба Повітряних сил. Зокрема командування попередило про ракетну небезпеку на сході України. Станом на зараз повітряну тривогу оголошено в: Полтавській;

Харківській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Миколаївській Фото: карта повітряних тривог станом на 09:53 (alerts.in.ua) Відбій повітряної тривоги "Відбій загрози застосування балістичного озброєння", - пишуть Повітряні сили України. Повітряна тривога у ніч на 17 червня В ніч на суботу, 17 червня, близько о четвертій раку в низці областей України також було оголошено повітряну тривогу. Про загрозу ворожих атак попередили у південних, східних, частині центральних та північних регіонах. Тоді ж Повітряні сили відзначили можливість застосування ворогом балістичного озброєння. Близько пів на п'яту ранку почали лунати відбої.