В низці областей України оголошена тривога, є загроза балістики
В низці областей була оголошена повітряна тривога. В Миколаївській та Кіровоградській областях існує загроза застосування балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та командування Повітряних сил України.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння Миколаївська, Кіровоградська областях", - пише пресслужба Повітряних сил.
Зокрема командування попередило про ракетну небезпеку на сході України.
Станом на зараз повітряну тривогу оголошено в:
- Полтавській;
- Харківській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Миколаївській
Фото: карта повітряних тривог станом на 09:53 (alerts.in.ua)
Відбій повітряної тривоги
"Відбій загрози застосування балістичного озброєння", - пишуть Повітряні сили України.
Повітряна тривога у ніч на 17 червня
В ніч на суботу, 17 червня, близько о четвертій раку в низці областей України також було оголошено повітряну тривогу. Про загрозу ворожих атак попередили у південних, східних, частині центральних та північних регіонах.
Тоді ж Повітряні сили відзначили можливість застосування ворогом балістичного озброєння.
Близько пів на п'яту ранку почали лунати відбої.
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