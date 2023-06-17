В ряде областей Украины объявлена тревога, есть угроза баллистики

В ряде областей была объявлена воздушная тревога. В Николаевской и Кировоградской областях существует угроза применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и командование Воздушных сил Украины.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения Николаевская, Кировоградская областях", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

В частности командование предупредило о ракетной опасности на востоке Украины.

По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена в:

Полтавской;

Харьковской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Николаевской

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:53 (alerts.in.ua)

Воздушная тревога в ночь на 17 июня

В ночь на субботу, 17 июня, около четырех утра в ряде областей Украины также была объявлена воздушная тревога. Об угрозе вражеских атак предупредили в южных, восточных, части центральных и северных регионах.

Тогда же Воздушные силы отметили возможность применения врагом баллистического вооружения.

Около половины пятого утра начали раздаваться отбои.