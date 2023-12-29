У низці областей України є відключення світла після ракетної атаки РФ, - Міненерго

Після масованого ракетного обстрілу України російськими терористами є відключення електроенергії у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Київська область

Внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10 кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти.

Також у регіоні невідомі особи перекрили засувку в газовому колодязі. Попередньо відключений від газопостачання 341 споживач.

Дніпропетровська область

Обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані уточнюються. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх заживлено.

Одеська область

У результаті ранкового обстрілу пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.

Харківська область

Через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах області. Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.

Донецька область

Через бойові дії знеструмлено 4 населених пункти (3,3 тисячі абонентів). За добу підключено 43 населених пункти (5,9 тисячі споживачів). Залишається без напруги 132 населених пункти - близько 126 тисяч точок обліку.

Запорізька область

У результаті бойових дій без електроенергії залишається 63 населених пункти – 5,6 тисячі абонентів, через технічні причини відключено 1 населений пункт (16 споживачів).

Херсонська область

В обласному центрі підключено 238 споживачів. Залишаються знеструмленими 4,3 тисячі клієнтів. В області заживили 1 населений пункт (1,1 тисячі абонентів). Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 45 населених пунктів (близько 26 тисяч точок обліку).

Чернігівська область

Внаслідок бойових дій знеструмлено 16 населених пунктів - майже тисяча споживачів, через технічні причини без світла 634 клієнти в 4-х населених пунктах.

Водночас наразі ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована. Застосування планових відключень не передбачається.

Масована атака по Україні 29 грудня

Російські війська з ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у низці регіонів: Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Сумській та Черкаській областях.

Під час ранкової атаки російські терористи випустили по Україні близько 110 ракет різних типів.

У чотирьох великих містах України внаслідок атаки загорілися будинки.

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