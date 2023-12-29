В ряде областей Украины есть отключения света после ракетной атаки РФ, - Минэнерго

После массированного ракетного обстрела Украины российскими террористами есть отключение электроэнергии в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Киевская область

В результате падения обломков повреждены воздушные линии 10 кВ в двух общинах, обесточены 843 абонента.

Также в регионе неизвестные перекрыли задвижку в газовом колодце. Предварительно отключен от газоснабжения 341 потребитель.

Днепропетровская область

Обстрелом повреждена воздушная линия 150 кВ. Данные уточняются. Из-за предыдущих атак обесточивалось 3,3 тысячи абонентов, все заживлены.

Одесская область

В результате утренних обстрелов повреждены воздушные линии 0,6 кВ. В настоящее время идет обзор сетей.

Харьковская область

Из-за ночных и утренних обстрелов повреждены сети в пяти общинах области. За сутки заживили 21 абонента, одновременно обесточено 605 точек учета. В результате боевых действий остаются обесточенными 16,6 тысяч потребителей.

Донецкая область

Из-за боевых действий обесточены 4 населенных пункта (3,3 тысячи абонентов). За сутки подключены 43 населенных пункта (5,9 тысячи потребителей). Остается без напряжения 132 населенных пункта – около 126 тысяч точек учета.

Запорожская область

В результате боевых действий без электроэнергии остается 63 населенных пункта - 5,6 тысячи абонентов, по техническим причинам отключен 1 населенный пункт (16 потребителей).

Херсонская область

В областном центре подключены 238 потребителей. Остаются обесточенными 4,3 тысячи клиентов. В области заживили 1 населенный пункт (1,1 тысячи абонентов). Остаются без напряжения в результате боевых действий 45 населенных пунктов (около 26 тысяч точек учета).

Черниговская область

В результате боевых действий обесточены 16 населенных пунктов - почти тысяча потребителей, по техническим причинам без света 634 клиента в 4-х населенных пунктах.

В то же время ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая. Применение плановых отключений не предусматривается.

Массированная атака по Украине 29 декабря

Российские войска с ночи атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы раздались в ряде регионов: Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Сумской и Черкасской областях.

Во время утренней атаки российские террористы выпустили по Украине около 110 ракет разных типов.

В четырех крупных городах Украины в результате атаки загорелись дома.

Все, что известно о массированной атаке на этот момент читайте в материале РБК-Украина.