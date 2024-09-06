У низці областей України частково скасували відключення світла: як змінилися графіки

Графіки відключення світла 6 вересня частково скасували у низці регіонів України. Світло не будуть вимикати до 16:00.

Де та як змінилися графіки відключення світла - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Сьогодні, 6 вересня, з 10:00 до 16:00 у низці областей погодинних відключень не буде. Відповідне розпорядження надало "Укренерго".

Йдеться про Миколаївську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Львівську, Закарпатську, Тернопільську, Одеську, Кіровоградську, Сумську, Запорізьку, Полтавську, Вінницьку, Донецьку та Дніпропетровську області.

Як змінилися графіки в регіонах:

Тернопільська область: 16:00-18:00 - 1 черга, 18:00-20:00 - 2 черга, 20:00-22:00 - 3 черга, 22:00-24:00 - 4 черга.

Івано-Франківська область: вимикатися не будуть черги 3,4, а також черга 6 з 15:00 до 16:00.

Закарпатська область: з 16:00 до 18:00 - 1 черга, з 19:00 до 20:00 - 5 черга, з 21:00 до 22:00 - 6 черга.

Львівська область: з 16:00 до 18:00 - черга 2.2, до 19:00 - черга 3.1, з 19:00 до 22:00 - черга 3.2, з 22:00 до 24:00 - черга 1.1.

Кіровоградська область: 1 черга - з 18:00 до 20:00, 3 черга - з 10:00 до 11:00 та з 22:00 до 24:00, 4 черга з 16:00 до 18:00, 6 черга - з 20:00 до 22:00.

Запорізька область: скорочені відключення для 4 черги та 6 черги – на одну годину кожна, скасовано вимкнення 5 черги.