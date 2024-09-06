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У низці областей України частково скасували відключення світла: як змінилися графіки

Україна, П'ятниця 06 вересня 2024 10:27
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У низці областей України частково скасували відключення світла: як змінилися графіки Фото: у низці областей України сьогодні частково скасували відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Графіки відключення світла 6 вересня частково скасували у низці регіонів України. Світло не будуть вимикати до 16:00.

Де та як змінилися графіки відключення світла - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Сьогодні, 6 вересня, з 10:00 до 16:00 у низці областей погодинних відключень не буде. Відповідне розпорядження надало "Укренерго".

Йдеться про Миколаївську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Львівську, Закарпатську, Тернопільську, Одеську, Кіровоградську, Сумську, Запорізьку, Полтавську, Вінницьку, Донецьку та Дніпропетровську області.

Як змінилися графіки в регіонах:

Тернопільська область: 16:00-18:00 - 1 черга, 18:00-20:00 - 2 черга, 20:00-22:00 - 3 черга, 22:00-24:00 - 4 черга.

Івано-Франківська область: вимикатися не будуть черги 3,4, а також черга 6 з 15:00 до 16:00.

Закарпатська область: з 16:00 до 18:00 - 1 черга, з 19:00 до 20:00 - 5 черга, з 21:00 до 22:00 - 6 черга.

Львівська область: з 16:00 до 18:00 - черга 2.2, до 19:00 - черга 3.1, з 19:00 до 22:00 - черга 3.2, з 22:00 до 24:00 - черга 1.1.

Кіровоградська область: 1 черга - з 18:00 до 20:00, 3 черга - з 10:00 до 11:00 та з 22:00 до 24:00, 4 черга з 16:00 до 18:00, 6 черга - з 20:00 до 22:00.

Запорізька область: скорочені відключення для 4 черги та 6 черги – на одну годину кожна, скасовано вимкнення 5 черги.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, влітку ситуація зі світлом була нестабільною. Після масштабних обстрілів з боку ворога та на тлі аномальної спеки у липні в Україні вводили відключення світла. Згодом енергетики стабілізували ситуацію.

Втім, 26 серпня російські окупанти завдали масованого удару по енергетиці. Зокрема, окупанти націлилися на Київську ГЕС. Детальніше про цю станцію та чому вона важлива - у матеріалі РБК-Україна.

Україна знову повернулася до відключень світла. За повідомленням "Укренерго", сьогодні відключення світла повинні були діяти протягом всього дня, але енергетики планували вимикати одну чергу.

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У низці областей України частково скасували відключення світла: як змінилися графіки
У низці областей України частково скасували відключення світла: як змінилися графіки
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