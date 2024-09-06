В ряде областей Украины частично отменили отключения света: как изменились графики

Графики отключения света 6 сентября частично отменили в ряде регионов Украины. Свет не будут выключать до 16:00.

Где и как изменились графики отключения света - в материале РБК-Украина ниже.

Сегодня, 6 сентября, с 10:00 до 16:00 в ряде областей почасовых отключений не будет. Соответствующее распоряжение предоставило "Укрэнерго".

Речь идет о Николаевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Одесской, Кировоградской, Сумской, Запорожской, Полтавской, Винницкой, Донецкой и Днепропетровской областях.

Как изменились графики в регионах:

Тернопольская область: 16:00-18:00 - 1 очередь, 18:00-20:00 - 2 очередь, 20:00-22:00 - 3 очередь, 22:00-24:00 - 4 очередь.

Ивано-Франковская область: выключаться не будут очереди 3,4, а также очередь 6 с 15:00 до 16:00.

Закарпатская область: с 16:00 до 18:00 - 1 очередь, с 19:00 до 20:00 - 5 очередь, с 21:00 до 22:00 - 6 очередь.

Львовская область: с 16:00 до 18:00 - очередь 2.2, до 19:00 - очередь 3.1, с 19:00 до 22:00 - очередь 3.2, с 22:00 до 24:00 - очередь 1.1.

Кировоградская область: 1 очередь - с 18:00 до 20:00, 3 очередь - с 10:00 до 11:00 и с 22:00 до 24:00, 4 очередь с 16:00 до 18:00, 6 очередь - с 20:00 до 22:00.

Запорожская область: сокращенные отключения для 4 очереди и 6 очереди - на один час каждая, отменено выключение 5 очереди.