В низці областей сніжитиме, попереджають про ожеледицю на дорогах: погода на завтра

Завтра, 28 січня, в частині регіонів України очікується невеликий сніг. Попереджають про ожеледицю на дорогах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно. Невеликий сніг, у більшості північних, вдень і центральних та південних областей без істотних опадів. На дорогах країни, крім південної частини країни, місцями ожеледиця", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер північний, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 28 січня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі -6 - -1, а вдень від -2 до +3. У Києві тим часом від -3 до -1, а вдень близько 0.
Сніголавинна ситуація
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується 27-28 січня - на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.
Також помірна сніголавинна небезпека очікується 27-28 січня - на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.