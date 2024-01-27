В низці областей сніжитиме, попереджають про ожеледицю на дорогах: погода на завтра

"Хмарно. Невеликий сніг, у більшості північних, вдень і центральних та південних областей без істотних опадів. На дорогах країни, крім південної частини країни, місцями ожеледиця", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер північний, 5-10 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від -5 до -1 вночі й від 0 до +3 вдень;

на півночі коливатиметься від -1 до -4 вночі й від -1 до +1 вдень;

на півдні коливатиметься від -2 до 0 вночі й від +1 до +4 вдень;

на сході коливатиметься від -1 до +1 вночі й від -1 до +3 вдень.

Фото: погода на 28 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі -6 - -1, а вдень від -2 до +3. У Києві тим часом від -3 до -1, а вдень близько 0.

Сніголавинна ситуація

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується 27-28 січня - на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.

Також помірна сніголавинна небезпека очікується 27-28 січня - на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.