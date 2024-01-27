В ряде областей будет снежить, предупреждают о гололеде на дорогах: погода на завтра

Завтра, 28 января, в части регионов Украины ожидается небольшой снег. Предупреждают об гололедице на дорогах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно. Небольшой снег, в большинстве северных, днем и центральных и южных областей без существенных осадков. На дорогах страны, кроме южной части страны, местами гололедица", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер северный, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 28 января (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью -6 - -1, а днем от -2 до +3. В Киеве тем временем от -3 до -1, а днем около 0.
Снеголавинная ситуация
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается 27-28 января - на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
Также умеренная снеголавинная опасность ожидается 27-28 января - на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
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