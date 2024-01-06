В низці областей попереджають про негоду, на півночі морози до -20: погода на завтра

Завтра, 7 січня, на півночі України місцями температура опуститься до -20. В низці областей попереджають про складні погодні умови.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
Як пише Укргідрометцентр:
На дорогах, крім півдня, ожеледиця.
Зазначається, що вітер північно-східний, 7-12 м/с, в більшості західних, центральних та східних областей пориви 15-20 м/с.
Фото: погода на 7 січня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області протягом доби від -7 до -12. Тим часом у Києві від -8 до -10 відповідно.
Небезпечні метеорологічні явища
"7 січня у більшості західних, центральних та східних областей ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с, вдень у центральних та Донецькій областях значний дощ та мокрий сніг; на дорогах України, крім півдня, ожеледиця", - відзначає Укргідрометцентр.
Фото: небезпечні метеорологічні явища (meteo.gov.ua)
Негода в Україні
Очікується, що в Україну прийде хвиля похолодання внаслідок арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.
Українців попередили про сильні морози. В деяких регіонах температура опустить до -25 градусів. Зокрема негода супроводжуватиметься значним снігом, хуртовиною, а також ожеледицею.
Детальніше про погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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