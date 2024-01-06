В ряде областей предупреждают о непогоде, на севере морозы до -20: погода на завтра

Завтра, 7 января, на севере Украины местами температура опустится до -20. В ряде областей предупреждают о сложных погодных условиях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .
Как пишет Укргидрометцентр:
На дорогах, кроме юга, гололедица.
Отмечается, что ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных, центральных и восточных областей порывы 15-20 м/с.
Фото: погода на 7 января (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области в течение суток от -7 до -12. Между тем, в Киеве от -8 до -10 соответственно.
Опасные метеорологические явления
"7 января в большинстве западных, центральных и восточных областей гололед, налипание мокрого снега, метель, порывы ветра 15-20 м/с, днем в центральных и Донецкой областях значительный дождь и мокрый снег; на дорогах Украины, кроме юга, гололедица", - отмечает Укргидрометцентр.
Фото: опасные метеорологические явления (meteo.gov.ua)
Непогода в Украине
Ожидается, что в Украину придет волна похолодания вследствие арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.
Украинцев предупредили о сильных морозах. В некоторых регионах температура опустится до -25 градусов. В частности непогода будет сопровождаться значительным снегом, метелью, а также гололедом.
Детальнее об ухудшении погоды - читайте в материале РБК-Украина.
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