У низці областей оголосили повітряну тривогу: попереджають про проліт ракет

У низці північних та центральних областей України оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі, 9 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повідомляється, що тривога пов'язана з ризиком запуску ракет. Офіційні подробиці про тип повітряних цілей не повідомлялися.

Жителів регіонів, в яких оголошено повітряну тривогу, просять перебувати в укриттях, або ж по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Обстріл території України 8 жовтня

Російські військові вчора, 8 жовтня, завдавали ударів переважно по прикордонних областях та регіонах, в яких ведуться бойові дії.

Так, росіяни атакували Херсон та Берислав. Через обстріл обласного центру постраждали троє людей, а Берислав - одна людина.

Також російські військові вкотре атакували територію Харківської області. Сьогодні, 8 жовтня, внаслідок обстрілу загинула жінка.