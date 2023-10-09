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У низці областей оголосили повітряну тривогу: попереджають про проліт ракет

Понеділок 09 жовтня 2023 00:15
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У низці областей оголосили повітряну тривогу: попереджають про проліт ракет Фото: повітряна тривога була оголошена у низці областей України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У низці північних та центральних областей України оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі, 9 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

У низці областей оголосили повітряну тривогу: попереджають про проліт ракетПовідомляється, що тривога пов'язана з ризиком запуску ракет. Офіційні подробиці про тип повітряних цілей не повідомлялися.

Жителів регіонів, в яких оголошено повітряну тривогу, просять перебувати в укриттях, або ж по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Обстріл території України 8 жовтня

Російські військові вчора, 8 жовтня, завдавали ударів переважно по прикордонних областях та регіонах, в яких ведуться бойові дії.

Так, росіяни атакували Херсон та Берислав. Через обстріл обласного центру постраждали троє людей, а Берислав - одна людина.

Також російські військові вкотре атакували територію Харківської області. Сьогодні, 8 жовтня, внаслідок обстрілу загинула жінка.

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