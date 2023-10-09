В ряде областей объявили воздушную тревогу: предупреждают о пролете ракет

В ряде северных и центральных областей Украины объявили воздушную тревогу сегодня ночью, 9 октбяря.

О этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Сообщается, что тревога связана с риском пуском ракет. Официальные подробности про тип воздушных целей не сообщались.

Жителей регионов, в которых объявлена воздушная тревога, просят находиться в укрытиях, или же по возможности соблюдать правило "двух стен".

Обстрелы территории Украины 8 октября

Российские военные вчера, 8 октрября, наносили удары преимущественно по приграничным областям и регионам, в которых ведутся боевые действия.

Так, россияне атаковали Херсон и Берислав. Из-за обстрела областного центра пострадали три человека, а Берислава - один человек.

Также российские военные в очередной раз атаковали территорию Харьковской области. Сегодня, 8 октября, в результате обстрела погибла женщина.