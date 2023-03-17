У низці областей України оголосили повітряну тривогу

В Україні зранку 17 березня пролунали сигнали повітряної тривоги. Про загрозу попередили жителів майже половини областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено о 9:58 По Україні пішли відбої повітряної тривоги. Інформації про обстріли не надходило. Повітряну тривогу після 9:20 оголосили на сході, а також у частині північних, центральних та південних областей. Моніторингові групи не фіксують активність ворожої авіації, проте попереджають про загрозу запуску ракет з балістичною траєкторією польоту. Карта повітряних тривог станом на 9:20