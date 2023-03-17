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У низці областей України оголосили повітряну тривогу

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Україна , П'ятниця 17 березня 2023 09:36
У низці областей України оголосили повітряну тривогу Фото: у частині України оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні зранку 17 березня пролунали сигнали повітряної тривоги. Про загрозу попередили жителів майже половини областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено о 9:58

По Україні пішли відбої повітряної тривоги. Інформації про обстріли не надходило.

Повітряну тривогу після 9:20 оголосили на сході, а також у частині північних, центральних та південних областей.

Моніторингові групи не фіксують активність ворожої авіації, проте попереджають про загрозу запуску ракет з балістичною траєкторією польоту.

Карта повітряних тривог станом на 9:20

У низці областей України оголосили повітряну тривогу

Нагадаємо, Росія станом на ранок 17 березня вивела у Чорне море чотири ракетоносії, загальний залп яких може становити 24 "Калібри".

Також зазначимо, що авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі РБК-Україна пояснив, чому в Україні почастішали повітряні тривоги.

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