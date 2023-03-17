В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В Украине с утра 17 марта раздались сигналы воздушной тревоги. Об угрозе предупредили жителей почти половины областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушная тревога после 9:20 была объявлена на востоке, а также в части северных, центральных и южных областей. Мониторинговые группы не фиксируют активность вражеской авиации, однако предупреждают об угрозе запуска ракет с баллистической траекторией полета. Карта воздушных тревог по состоянию на 9:20