У низці областей оголошували тривогу, в Кропивницькому був вибух

Спочатку тривога була оголошена у східних областях. Потім про небезпеку попередили у Києві та області, та ще у низці областей.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - повідомили Повітряні сили.

Відразу після оголошення тривоги повідомлялось про вибух у Кропивницькому.

Оновлено о 21:30.

У Києві оголошено про відбій тривоги.

Нагадаємо, в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО і наслідки ракетних ударів. Мешканців областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій і у разі загрози негайно йти в укриття.

Де оголошено тривогу

Сьогодні у Києві вже було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про те, що в бік столиці летить ракета.

Пізніше стало відомо, що у Києві в результаті падіння уламків ракети сталась пожежа в одному з будинків.

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