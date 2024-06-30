В ряде областей объявляли тревогу, в Кропивницком был взрыв

Первоначально тревога была объявлена в восточных областях. Затем об опасности предупредили в Киеве и области и еще в ряде областей.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - сообщили Воздушные силы.

Сразу после оглашения тревоги сообщалось о взрыве в Кропивницком.

Обновлено в 21:30.

В Киеве объявлено об отбое тревоги.

Напомним, в Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно уходить в укрытие.

Где объявлена тревога

Сегодня в Киеве уже была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о том, что в сторону столицы летит ракета.

Позже стало известно, что в Киеве в результате падения обломков ракеты произошел пожар в одном из домов.

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