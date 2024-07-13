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В низці областей оголошено тривогу через російську атаку "Шахедами"

Фото: росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у п'ятницю, 12 липня, росіяни запустили в напрямку України ударні дрони типу Shahed-131/136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько 23:00 військові повідомили про рух групи "Шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей північним курсом.

Згодом у ЗСУ повідомили про рух "Шахедів" курсом на Харківську область.

Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:

Джерело: Карта повітряних тривог (t.me/alarmukraine)

Повітряна атака на Україну

В ніч на 12 липня, агресор традиційно атакував Україну дронами типу "Шахед". У Білорусі підіймали авіацію через безпілотник, що "заблукав".

Впродовж минулої ночі сили ППО знищили 11 безпілотників у низці південних, центральних та західних областей України.

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