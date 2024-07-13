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В ряде областей объявлена тревога из-за российской атаки "Шахедами"

Фото: россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в пятницу, 12 июля, россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа Shahed-131/136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Около 23:00 военные сообщили о движении группы "Шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей северным курсом.

Впоследствии в ВСУ сообщили о движении "Шахедов" курсом на Харьковскую область.

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Источник: Карта воздушных тревог (t.me/alarmukraine)

Воздушная атака на Украину

В ночь на 12 июля, агрессор традиционно атаковал Украину дронами типа "Шахед". В Беларуси поднимали авиацию из-за "заблудившегося" беспилотника.

В течение минувшей ночи силы ПВО уничтожили 11 беспилотников в ряде южных, центральных и западных областей Украины.

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