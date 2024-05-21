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В низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів"

Фото: росіяни атакують Україну ударними дронами (ОК "Південь)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни знову атакують Україну ударними дронами типу "Шахед". У низці південних та східних областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 23:05 повідомлялося про рух ударних БпЛА через Херсонську область курсом на Миколаївську.

О 23:39 Повітряні сили повідомили про рух через Миколаївську область у напрямку Кіровоградської області.

Також повітряну тривогу оголошено в Харківській та Донецькій областях.

Пізніше, о 0:32, в командуванні Повітряних сил розповіли, що група "Шахедів" із Кіровоградщини летить курсом на Черкащину, ще одна група ворожих дронів у Миколаївській області рухається в напрямку Кіровоградської області.

Зараз мапа повітряних тривог виглядає так:

Мапа: map.ukrainealarm.com

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу, в Харківській області майже вдвічі зменшилася кількість бойових дій.

З 10 травня загарбники втратили на фронті близько 2 тисяч особового складу і понад 340 одиниць техніки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі ситуація на фронті одна з найскладніших.

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