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В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов"

Фото: россияне атакуют Украину ударными дронами (ОК "Юг)
Автор: Валерий Савицкий

Россияне снова атакуют Украину ударными дронами типа "Шахед". В ряде южных и восточных областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 23:05 сообщалось о движении ударных БпЛА через Херсонскую область курсом на Николаевскую. 

В 23:39 Воздушные силы сообщили о движении через Николаевскую область в направлении Кировоградской области.

Также воздушная тревога объявлена в Харьковской и Донецкой областях.

Позже, в 0:32, в командовании Воздушных сил рассказали, что группа "Шахедов" из Кировоградской области летит курсом на Черкасскую область, еще одна группа вражеских дронов в Николаевской области двигается в направлении Кировоградской области.

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта: t.me/alarmukraine

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, в Харьковской области почти вдвое уменьшилось количество боевых действий.

С 10 мая захватчики потеряли на фронте около 2 тысяч личного состава и более 340 единиц техники.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас ситуация на фронте одна из самых сложных.

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