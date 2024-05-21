В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов"

Россияне снова атакуют Украину ударными дронами типа "Шахед". В ряде южных и восточных областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 23:05 сообщалось о движении ударных БпЛА через Херсонскую область курсом на Николаевскую.
В 23:39 Воздушные силы сообщили о движении через Николаевскую область в направлении Кировоградской области.
Также воздушная тревога объявлена в Харьковской и Донецкой областях.
Позже, в 0:32, в командовании Воздушных сил рассказали, что группа "Шахедов" из Кировоградской области летит курсом на Черкасскую область, еще одна группа вражеских дронов в Николаевской области двигается в направлении Кировоградской области.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Карта: t.me/alarmukraine
По последним данным Генштаба, в Харьковской области почти вдвое уменьшилось количество боевых действий.
С 10 мая захватчики потеряли на фронте около 2 тысяч личного состава и более 340 единиц техники.
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас ситуация на фронте одна из самых сложных.
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