В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов"

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, в Харьковской области почти вдвое уменьшилось количество боевых действий.

С 10 мая захватчики потеряли на фронте около 2 тысяч личного состава и более 340 единиц техники.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас ситуация на фронте одна из самых сложных.

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