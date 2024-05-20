На Харківському напрямку майже вдвічі зменшилася кількість боїв, - Генштаб

Російські окупанти зменшили активність на Харківському напрямку - на цьому відрізку фронту майже вдвічі зменшилася кількість боїв, Сили оборони України контролюють ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні оприлюднили дані про оперативну інформацію станом на 22.30 20 травня.

Атаки ворога

З початку доби відбулося 95 бойових зіткнень, противник завдав 5 ракетних (із застосуванням 6 ракет), 39 авіаційних ударів (скинув 40 КАБів) та 309 ударів дронами-камікадзе, також здійснив 2910 обстрілів позицій Сил оборони України із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже вдвічі. Сьогодні окупанти здійснили 5 спроб прорвати оборону ЗСУ в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях.

"Ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони", - зазначили в Генштабі.

Також повідомляється, що 20 травня на Харківському напрямку загарбники вже втратили 26 осіб вбитими та пораненими і 15 одиниць озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13. Бої тривають в районах сіл Синьківка і Стельмахівка. В ході боїв втрат позицій та територій не допущено.

На Сіверському напрямку відбито три атаки загарбників. Триває ще один бій в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень складає 13. Одне ще триває біля Андріївки.

"Ситуація напружена, але контрольована. Ворог зазнає втрат - 190 осіб безповоротно та санітарними і 12 одиниць військової техніки. Також, злетіли у повітря три склади: два з боєприпасами та один - з пально-мастильними матеріалами", - розповіли в Генштабі.

На Покровському напрямку з початку доби відбито 25 наступальних та штурмових дій ворога. Ще 7 боєзіткнень тривають.

Сили оборони вживають заходи з утримання визначених рубежів та проводять перегрупування на окремих ділянках. Загальні втрати противника уточнюються, але вже відомо про майже 400 ліквідованих та поранених окупантів з початку поточної доби.

У звіті Генштабі вказується, що Силами оборони вживаються заходи для стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою. Сили оборони відбили 8 ворожих атак. 3 боєзіткнення ще тривають.

В районі Нетайлового ситуація характеризується високою активністю ворога. На інших ділянках підрозділи ЗСУ провели сплановані заходи на визначених командуванням ділянках лінії бойового зіткнення.

На Времівському напрямку 4 спроби противника просунутися в напрямку Старомайорського зазнали невдачі.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити Сили оборони з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ворог провів 4 атаки на напрямку Олешківські піски - Кринки. В ході боїв втрат позицій не допущено.

"На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін", - йдеться у звіті Генштабу.

На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти сьогодні активних наступальних дій не проводили.

Удари ЗСУ по окупантах

Сили оборони завдають ефективного вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою та виснаження наступального потенціалу ворога.

Так, силами ракетних військ і артилерії ЗСУ було уражено пункт управління, засіб ППО, артилерійську систему, склад боєприпасів та три інших важливих об'єкти ворога.