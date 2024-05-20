На Харківському напрямку майже вдвічі зменшилася кількість боїв, - Генштаб
Російські окупанти зменшили активність на Харківському напрямку - на цьому відрізку фронту майже вдвічі зменшилася кількість боїв, Сили оборони України контролюють ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
У військовому командуванні оприлюднили дані про оперативну інформацію станом на 22.30 20 травня.
Атаки ворога
З початку доби відбулося 95 бойових зіткнень, противник завдав 5 ракетних (із застосуванням 6 ракет), 39 авіаційних ударів (скинув 40 КАБів) та 309 ударів дронами-камікадзе, також здійснив 2910 обстрілів позицій Сил оборони України із використанням різних типів озброєння.
Ситуація на фронті
На Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже вдвічі. Сьогодні окупанти здійснили 5 спроб прорвати оборону ЗСУ в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях.
"Ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони", - зазначили в Генштабі.
Також повідомляється, що 20 травня на Харківському напрямку загарбники вже втратили 26 осіб вбитими та пораненими і 15 одиниць озброєння та військової техніки.
На Куп’янському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13. Бої тривають в районах сіл Синьківка і Стельмахівка. В ході боїв втрат позицій та територій не допущено.
На Сіверському напрямку відбито три атаки загарбників. Триває ще один бій в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень складає 13. Одне ще триває біля Андріївки.
"Ситуація напружена, але контрольована. Ворог зазнає втрат - 190 осіб безповоротно та санітарними і 12 одиниць військової техніки. Також, злетіли у повітря три склади: два з боєприпасами та один - з пально-мастильними матеріалами", - розповіли в Генштабі.
На Покровському напрямку з початку доби відбито 25 наступальних та штурмових дій ворога. Ще 7 боєзіткнень тривають.
Сили оборони вживають заходи з утримання визначених рубежів та проводять перегрупування на окремих ділянках. Загальні втрати противника уточнюються, але вже відомо про майже 400 ліквідованих та поранених окупантів з початку поточної доби.
У звіті Генштабі вказується, що Силами оборони вживаються заходи для стабілізації обстановки.
На Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою. Сили оборони відбили 8 ворожих атак. 3 боєзіткнення ще тривають.
В районі Нетайлового ситуація характеризується високою активністю ворога. На інших ділянках підрозділи ЗСУ провели сплановані заходи на визначених командуванням ділянках лінії бойового зіткнення.
На Времівському напрямку 4 спроби противника просунутися в напрямку Старомайорського зазнали невдачі.
На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити Сили оборони з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ворог провів 4 атаки на напрямку Олешківські піски - Кринки. В ході боїв втрат позицій не допущено.
"На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін", - йдеться у звіті Генштабу.
На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти сьогодні активних наступальних дій не проводили.
Удари ЗСУ по окупантах
Сили оборони завдають ефективного вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою та виснаження наступального потенціалу ворога.
Так, силами ракетних військ і артилерії ЗСУ було уражено пункт управління, засіб ППО, артилерійську систему, склад боєприпасів та три інших важливих об'єкти ворога.
Раніше повідомлялося, що за даними Харківської обласної військової адміністрації, Сили оборони приблизно на 60% контролюють Вовчанськ, при цьому ворожі штурми міста не припиняються.
Додамо, як заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters, зараз ситуація на фронті одна з найскладніших, зокрема через новий наступ російських військ у Харківській області.
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