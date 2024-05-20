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Ситуація на фронті зараз одна з найскладніших, - Зеленський

Понеділок 20 травня 2024 23:07
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Ситуація на фронті зараз одна з найскладніших, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Зараз ситуація на фронті одна з найскладніших, зокрема через новий наступ російських військ у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Reuters.

"Зараз ситуація на фронті одна з найскладніших, тому що почався новий наступ російських військ у напрямку Харкова", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що у Донецькій області також йде дуже потужна хвиля бойових дій.

"Ніхто навіть не помічає, що на сході країни, зокрема, на Донбаському напрямку, боїв насправді стало більше: Курахове, Покровськ, Часів Яр", - наголосив президент.

За його словами, сьогодні ситуація під контролем.

"Тиждень тому було складніше", - додав Зеленський.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, цієї доби найбільша кількість бойових зіткнень відбулася на Покровському напрямку в Донецькій області. Росіяни шукають слабкі місця в українській обороні.

На Харківському напрямку кількість сьогоднішніх бойових зіткнень зросла до чотирьох. Цієї доби ворог двічі атакував поблизу Вовчанська, та по одному разу - у напрямках сіл Стариця та Липці.

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