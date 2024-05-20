Ситуація на фронті зараз одна з найскладніших, - Зеленський

Зараз ситуація на фронті одна з найскладніших, зокрема через новий наступ російських військ у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Reuters .

"Зараз ситуація на фронті одна з найскладніших, тому що почався новий наступ російських військ у напрямку Харкова", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що у Донецькій області також йде дуже потужна хвиля бойових дій.

"Ніхто навіть не помічає, що на сході країни, зокрема, на Донбаському напрямку, боїв насправді стало більше: Курахове, Покровськ, Часів Яр", - наголосив президент.

За його словами, сьогодні ситуація під контролем.

"Тиждень тому було складніше", - додав Зеленський.