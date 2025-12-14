UA

У низці областей - мокрий сніг: якою сьогодні буде погода в Україні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 14 грудня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У низці областей України сьогодні, 14 грудня, очікується невеликий мокрий сніг. Вдень прогнозується від 4° морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні буде хмарно. Вдень в Україні, крім східних областей, помірні опади, у північних, центральних, південних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Одещині 3-8° тепла, у західних областях 1-6° тепла.

Погода у Києві

У Києві сьогодні буде хмарно. Вдень очікується помірний мокрий сніг та налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень від 4° морозу до 1° тепла, у Києві близько 0°.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні.

Також синоптики поділилися загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

