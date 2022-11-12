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У низці країн фіксують зменшення кількості українських біженців, - Євростат

Фото: У низці країн фіксують зменшення кількості українських біженців (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Восени кількість українських громадян, які шукають притулку в європейських країнах, скоротилася. Найбільше - у Польщі, Німеччині та Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Європейського статистичного бюро, оприлюднені Shengen Visa Info.

Зазначається, що у вересні Польща прийняла на 13 735 осіб менше у порівняно з серпнем.

Своєю чергою число громадян України, яким запропонували тимчасовий захист у Франції та Німеччині, зменшилося на 10 160 та 2 830 відповідно.

Водночас було зафіксовано збільшення кількості в таких країнах, як Ірландія, Данія та Кіпр.

"Відносно чисельності населення країн ЄС найвище співвідношення громадян України, яким було надано тимчасовий захист, зафіксовано в Естонії (1,8 на тисячу жителів), Польщі (1,4) та Литві, Латвії та Ірландії (по 1,0)", - додали у Євростаті.

Нагадаємо, за даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 30 серпня 2022 року кількість перетинів кордону з Україною з 24 лютого 2022 року становила 12 млн осіб, при цьому в Україну повернулося 5,3 млн осіб

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