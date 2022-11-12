В ряде стран фиксируют уменьшение количества украинских беженцев, - Евростат

Отмечается, что в сентябре Польша приняла на 13 735 человек меньше по сравнению с августом.

В свою очередь число граждан Украины, которым предложили временную защиту во Франции и Германии, уменьшилось на 10 160 и 2 830 соответственно.

В то же время было зафиксировано увеличение количества таких стран, как Ирландия, Дания и Кипр.

"По отношению к численности населения стран ЕС наивысшее соотношение граждан Украины, которым была предоставлена временная защита, зафиксировано в Эстонии (1,8 на тысячу жителей), Польше (1,4) и Литве, Латвии и Ирландии (по 1,0)", - добавили в Евростате.