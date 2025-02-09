Кілька аеропортів РФ призупинили роботу через загрозу атак БпЛА
В трьох аеропортах Росії запроваджено обмеження на приліт і виліт цивільних літаків. Причиною стала загроза атак ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Так, план "Килим" введено в аеропорту "Ступіно" Нижнього Новгорода. Тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден діють з 04:40 за московським часом (03:40 за Києвом).
Також обмеження запроваджені в аеропорту Волгограда "Гумрак". Повітряна гавань не приймає і не відправляє авіарейси з 00:32 за московським часом (23:32 за Києвом).
Крім того, о 06:55 МСК (05:55 за Києвом) план "Килим" запроваджено в аеропорту "Пулково" міста Санкт-Петербург. Причиною став безпілотник у Ленінградській області.
Оновлено 07:35
О 8:15 МСК (7:15 за Києвом) обмеження в "Пулково" скасували.
За даними Міноборони РФ, упродовж минулої ночі черговими засобами ППО було перехоплено та знищено 35 безпілотних літальних апаратів:
- 18 БпЛА - над територією Курської області;
- по чотири - над територією Орловської області та Краснодарського краю;
- по три - над територією Воронезької та Ростовської областей;
- по одному - над територіями Брянської, Тульської областей і тимчасово окупованого Криму.
Атаки дронів на Росію
Останніми місяцями окремі регіони Росії майже щоночі атакують ударні безпілотні літальні апарати. Об'єктами дронів стають військові об'єкти, аеродроми, а також нафтопереробні заводи і нафтобази.
В ніч на 8 лютого ударні БпЛА атакували чотири російські регіони. У двох з них об'єктами стали об'єкти нафтопереробки.
Вночі 6 лютого безпілотники атакували Ростовську область і Краснодарський край. У Приморсько-Ахтарську безпілотники уразили аеродром, звідки агресори запускають по Україні дрони "Шахед".
В ніч на 5 лютого внаслідок атаки ударних дронів загорілася нафтобаза у Краснодарському краї.
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