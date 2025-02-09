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Кілька аеропортів РФ призупинили роботу через загрозу атак БпЛА

Неділя 09 лютого 2025 06:50
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Кілька аеропортів РФ призупинили роботу через загрозу атак БпЛА Фото: російські аеропорти не приймають рейси через ризик атак дронів (flickr.com)
Автор: Валерій Савицький

В трьох аеропортах Росії запроваджено обмеження на приліт і виліт цивільних літаків. Причиною стала загроза атак ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Так, план "Килим" введено в аеропорту "Ступіно" Нижнього Новгорода. Тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден діють з 04:40 за московським часом (03:40 за Києвом).

Також обмеження запроваджені в аеропорту Волгограда "Гумрак". Повітряна гавань не приймає і не відправляє авіарейси з 00:32 за московським часом (23:32 за Києвом).

Крім того, о 06:55 МСК (05:55 за Києвом) план "Килим" запроваджено в аеропорту "Пулково" міста Санкт-Петербург. Причиною став безпілотник у Ленінградській області.

Оновлено 07:35

О 8:15 МСК (7:15 за Києвом) обмеження в "Пулково" скасували.

За даними Міноборони РФ, упродовж минулої ночі черговими засобами ППО було перехоплено та знищено 35 безпілотних літальних апаратів:

  • 18 БпЛА - над територією Курської області;
  • по чотири - над територією Орловської області та Краснодарського краю;
  • по три - над територією Воронезької та Ростовської областей;
  • по одному - над територіями Брянської, Тульської областей і тимчасово окупованого Криму.

Атаки дронів на Росію

Останніми місяцями окремі регіони Росії майже щоночі атакують ударні безпілотні літальні апарати. Об'єктами дронів стають військові об'єкти, аеродроми, а також нафтопереробні заводи і нафтобази.

В ніч на 8 лютого ударні БпЛА атакували чотири російські регіони. У двох з них об'єктами стали об'єкти нафтопереробки.

Вночі 6 лютого безпілотники атакували Ростовську область і Краснодарський край. У Приморсько-Ахтарську безпілотники уразили аеродром, звідки агресори запускають по Україні дрони "Шахед".

В ніч на 5 лютого внаслідок атаки ударних дронів загорілася нафтобаза у Краснодарському краї.

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