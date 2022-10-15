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Ряд областей призвали сегодня экономить электроэнергию: в чем причина

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Суббота 15 октября 2022 12:51
Ряд областей призвали сегодня экономить электроэнергию: в чем причина Фото: ряд областей призвали сегодня экономить электроэнергию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате утреннего обстрела инфраструктурных объектов в Киевской области, ряд областей призвали экономить электроэнергию сегодня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

По словам Тимошенко, минимизировать использование электроэнергии необходимо с 17:00 до 23:00.

"Сегодня будет тяжелый день из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в Киевской области. Хотелось бы призвать всех граждан в Киевской области, Киеве, Житомирской области, Черкасской и Черниговской минимизировать сегодня вечером с 17:00 до 23:00 пользование электроэнергией", - заявил заместитель главы ОП.

Тимошенко отметил, что в вышеупомянутых регионах состоится минимизация всего освещения, однако важна поддержка и граждан.

"Необходимо сегодня сплотиться, потому что действительно могут быть отключения, если не сделаем этого", – добавил Тимошенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 15 октября, Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. Сообщалось о мощном взрыве в одном из районов региона.

Через некоторое время "Укрэнерго" предупредил о возможных применениях графиков аварийных отключений вследствие повреждения инфраструктурных объектов.

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