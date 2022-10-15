Ряд областей призвали сегодня экономить электроэнергию: в чем причина
В результате утреннего обстрела инфраструктурных объектов в Киевской области, ряд областей призвали экономить электроэнергию сегодня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
По словам Тимошенко, минимизировать использование электроэнергии необходимо с 17:00 до 23:00.
"Сегодня будет тяжелый день из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в Киевской области. Хотелось бы призвать всех граждан в Киевской области, Киеве, Житомирской области, Черкасской и Черниговской минимизировать сегодня вечером с 17:00 до 23:00 пользование электроэнергией", - заявил заместитель главы ОП.
Тимошенко отметил, что в вышеупомянутых регионах состоится минимизация всего освещения, однако важна поддержка и граждан.
"Необходимо сегодня сплотиться, потому что действительно могут быть отключения, если не сделаем этого", – добавил Тимошенко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 15 октября, Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. Сообщалось о мощном взрыве в одном из районов региона.
Через некоторое время "Укрэнерго" предупредил о возможных применениях графиков аварийных отключений вследствие повреждения инфраструктурных объектов.
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