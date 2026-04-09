Низку областей України у Чистий четвер "засипає" снігом (відео)

13:44 09.04.2026 Чт
Засніжені міста та дороги показали на відео
aimg Костянтин Широкун
Низку областей України у Чистий четвер "засипає" снігом (відео) Фото: низку областей України у Чистий четвер "засипає" снігом (Getty Images)

Низку західних та північних областей України з ночі сьогодні вдень, 9 квітня, "засипає" снігом, водіїв попереджають про можливу ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Івано-Франківської ОВА Світлани Оніщук та соцмережі.

Читайте також: Зима повернулась посеред квітня: де в Україні насипало снігу (фото, відео)

За словами глави Івано-Франківської ОВА, в області спостерігається погіршення погодних умов. У гірській місцевості впродовж доби працювала снігоочисна техніка, здійснювалась протиожеледна обробка доріг, зокрема на гірських перевалах.

За прогнозами синоптиків, на території області можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Очікуються пориви вітру до 15–20 м/с. Температура повітря місцями знижуватиметься до -2°.

"Такі погодні умови можуть ускладнити дорожній рух. Закликаю водіїв бути максимально уважними та обережними, дотримуватися швидкісного режиму і правил безпеки", - зазначила Оніщук.

Варто зазначити, що також снігопади та навіть хуртовини сьогодні зранку та вдень фіксувались на Закарпатті, у Чернігівській, Рівненській, Житомирській, та Волинській областях. Місцями утворювався невеликий сніговий покрив.

Звідки в Україну прийшли опади та похолодання

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна раніше розповів, що нинішню холодну погоду в більшості областей країни зумовив північний процес в атмосфері.

Йдеться про циклон зі Скандинавії, який переміщується у східному напрямку. В його тиловій частині відбувається вторгнення арктичного повітря з північних напрямків, тож саме так холод потрапляє на нашу територію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких містах України було історично тепло в березні й коли саме зафіксували нові температурні рекорди.

Крім того, ми пояснювали, коли у Київ офіційно прийшла весна та скільки тривала в місті зима.

Новини
Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
Аналітика
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою