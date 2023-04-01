Низькі темпи "паспортизації" на ТОТ не дають можливості росіянам готувати псевдовибори, - ЦНС

Росіяни планують провести на тимчасово окупованих територіях псевдовибори у вересні 2023. Проте, не можуть набрати колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Усе через малі темпи "паспортизації" на захоплених землях. Загарбникам не вистачає як членів територіальних виборчих дільниць, так й "членів партій". Навіть набрати поліцаїв для забезпечення порядку з паспортом РФ не вдається.

"Не кажучи вже про електорат, адже на відміну від псевдореферендуму, який росіяни так і не змогли провести, на фейкових виборах голосувати необхідно з паспортом РФ. При цьому не вдасться влаштувати цирк з голосуванням "на дому" 4 дні, аби приховати відсутність явки", - зазначють у ЦНС.

У Центрі національного спротиву додають, що Москва поставила завдання перед колаборантами наростити темпи "паспортизації" за будь-яку ціну.