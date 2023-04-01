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Низкие темпы "паспортизации" на ВОТ не дают возможности россиянам готовить псевдовыборы, - ЦНС

Фото: Российские оккупанты (Getty Imges)
Автор: Олег Васкив

Россияне планируют провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы в сентябре 2023 года. Однако, не могут набрать коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Все из-за малых темпов "паспортизации" на захваченных землях. Оккупантам не хватает как членов территориальных избирательных участков, так и "членов партий". Даже набрать полицаев для обеспечения порядка с паспортом РФ не удается.

"Не говоря уже об электорате, ведь в отличие от псевдореферендума, который россияне так и не смогли провести, на фейковых выборах голосовать необходимо с паспортом РФ. При этом не удастся устроить цирк с голосованием "на дому" 4 дня, чтобы скрыть отсутствие явки" , - отмечают в ЦНС.

В Центре национального сопротивления добавляют, что Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы "паспортизации" любой ценой.

Напомним, оккупанты угрожают расправой жителям Херсонской области, если те не захотят получать паспорт РФ.

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне продолжают принудительную "паспортизацию" среди гражданских. Угрожают отобрать детей в случае отказа от паспорта.

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