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Низькі темпи "паспортизації" на ТОТ не дають можливості росіянам готувати псевдовибори, - ЦНС

Новость на русском →
Субота 01 квітня 2023 05:16
Низькі темпи "паспортизації" на ТОТ не дають можливості росіянам готувати псевдовибори, - ЦНС Фото: Російські окупанти (Getty Imges)
Автор: Олег Васьків

Росіяни планують провести на тимчасово окупованих територіях псевдовибори у вересні 2023. Проте, не можуть набрати колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Усе через малі темпи "паспортизації" на захоплених землях. Загарбникам не вистачає як членів територіальних виборчих дільниць, так й "членів партій". Навіть набрати поліцаїв для забезпечення порядку з паспортом РФ не вдається.

"Не кажучи вже про електорат, адже на відміну від псевдореферендуму, який росіяни так і не змогли провести, на фейкових виборах голосувати необхідно з паспортом РФ. При цьому не вдасться влаштувати цирк з голосуванням "на дому" 4 дні, аби приховати відсутність явки", - зазначють у ЦНС.

У Центрі національного спротиву додають, що Москва поставила завдання перед колаборантами наростити темпи "паспортизації" за будь-яку ціну.

Нагадаємо, окупанти погрожують розправою жителям Херсонської області, якщо ті не захочуть отримувати паспорт РФ.

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни продовжують примусову "паспортизацію" серед цивільних. Погрожують відібрати дітей у разі відмови від паспорта.

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