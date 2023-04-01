Низкие темпы "паспортизации" на ВОТ не дают возможности россиянам готовить псевдовыборы, - ЦНС

Россияне планируют провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы в сентябре 2023 года. Однако, не могут набрать коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Все из-за малых темпов "паспортизации" на захваченных землях. Оккупантам не хватает как членов территориальных избирательных участков, так и "членов партий". Даже набрать полицаев для обеспечения порядка с паспортом РФ не удается.

"Не говоря уже об электорате, ведь в отличие от псевдореферендума, который россияне так и не смогли провести, на фейковых выборах голосовать необходимо с паспортом РФ. При этом не удастся устроить цирк с голосованием "на дому" 4 дня, чтобы скрыть отсутствие явки" , - отмечают в ЦНС.

В Центре национального сопротивления добавляют, что Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы "паспортизации" любой ценой.