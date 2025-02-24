Низька температура втримається: синоптик розповіла, якою буде погода 25 лютого

В Україні у вівторок, 25 лютого, очікується морозна погода у більшості областей. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, завтра в Україні опадів не передбачається, адже на це впливає антициклон, який поки що "стаціонує" над нашою територією. Однак температурний режим поступово почине зрушуватись і можливе потепління.

Найближчої ночі у східних областях очікується від -10 до -16 градусів, однак у більшості областей прогнозується до -12 градусів, а на заході до -8 градусів.

А вже вдень на Лівобережжі України прогнозується до -7 градусів, а ось у західних областях 25-го лютого вже очікується до +8 градусів.

Погода в Києві

У Києві у вівторок опади малоймовірні. Стовпчик термометра вночі показуватиме від -8 до -10 градусів, а вдень потепліє до нуля.

"Надалі морози поступово слабшатимуть, день ставатиме теплішим. Перші відчутні опади прийдуть в Україну якраз на дебют весни, на перше березня, очікується мокрий сніг та дощ", - написала Діденко.

Нагадаємо, минулого тижня в Україну прийшло похолодання, деякі області засипало снігом. Так, днями на високогір'ї Карпат фіксували до -30 градусів.