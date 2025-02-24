Низкая температура удержится: синоптик рассказала, какой будет погода 25 февраля

В Украине во вторник, 25 февраля, ожидается морозная погода в большинстве областей. Осадков не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По данным Диденко, завтра в Украине осадков не предвидится, ведь на это влияет антициклон, который пока "стационирует" над нашей территорией. Однако температурный режим постепенно начнет сдвигаться и возможно потепление.

Ближайшей ночью в восточных областях ожидается от -10 до -16 градусов, однако в большинстве областей прогнозируется до -12 градусов, а на западе до -8 градусов.

А уже днем на Левобережье Украины прогнозируется до -7 градусов, а вот в западных областях 25-го февраля уже ожидается до +8 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник осадки маловероятны. Столбик термометра ночью будет показывать от -8 до -10 градусов, а днем потеплеет до нуля.

"В дальнейшем морозы постепенно будут ослабевать, день будет становиться теплее. Первые ощутимые осадки придут в Украину как раз на дебют весны, на первое марта, ожидается мокрый снег и дождь", - написала Диденко.

Напомним, на прошлой неделе в Украину пришло похолодание, некоторые области засыпало снегом. Так, на днях на высокогорье Карпат фиксировали до -30 градусов.