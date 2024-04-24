Низка потягів затримується через ракетний удар по Одесі, який завдали окупанти зранку 24 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську залізницю у Facebook.

Залізничники зазначають, що працюють над відновленням руху поїздів найближчим часом.

Затримками поїздів далекого сполучення можна відстежувати за посиланням.

Як зазначається, через обстріл Одеси затримуються поїзди далекого та приміського сполучення:

Ракетний удар по Одесі 24 квітня

Сьогодні зранку (близько 7:00) в Одесі пролунали вибухи. Місцева влада підтвердила, що окупанти завдали по місту ракетного удару.

Станом на 11:30 відомо, що внаслідок атаки постраждала 43-річна жінка. Вона у стані середнього ступеня тяжкості перебуває у лікарні. Ударною хвилею було пошкоджено 30 будинків.

Сили оборони півдня України повідомили, що росіяни вдарили по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в Одесі. Військові не постраждали.

Також відомо, що через ракетну атаку в Одесі є відключення світла.

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