Низка країн ЄС пропонує прийняти нові санкції проти РФ одночасно з лімітом цін на нафту, - ЗМІ

Польща, Латвія, Литва та Естонія намагаються підштовхнути інші країни Євросоюзу та Європейську комісію до узгодження обмеження цін на російську нафту та прийняття дев'ятого пакета санкцій одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

При цьому представники інших країн ЄС побоюються пов'язувати два обмеження, стверджуючи, що новий пакет санкцій ще не готовий і їхнє поєднання лише ускладнить ситуацію.

Окрім того, Politico з посиланням на двох посадовців повідомляє, що новий пакет санкцій зосереджений на введенні індивідуальних санкцій проти російських чиновників, пропагандистів, керівників та інших фігур, які підтримують режим російського диктатора Володимира Путіна.

Зазначається, що країни ЄС запропонували довгі списки імен, і експерти Комісії зараз працюють над ними, щоб переконатися, що вони можуть бути пов’язані з війною Росії проти України.

Також повідомляється, що депутати Європарламенту пропонують внести ПВК "Вагнер" у список терористичних організацій.