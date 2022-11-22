ua ru
Вт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ряд стран ЕС предлагает принять новые санкции против РФ одновременно с лимитом цен на нефть, - СМИ

Новина українською →
Вторник 22 ноября 2022 11:15
Ряд стран ЕС предлагает принять новые санкции против РФ одновременно с лимитом цен на нефть, - СМИ Фото: ряд стран ЕС предлагает принять новые санкции против РФ одновременно с лимитом цен на нефть (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша, Латвия, Литва и Эстония пытаются подтолкнуть другие страны Евросоюза и Европейскую комиссию к согласованию ограничения цен на российскую нефть и принятию девятого пакета санкций одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

При этом представители других стран ЕС опасаются связывать два ограничения, утверждая, что новый пакет санкций еще не готов и их сочетание лишь усложнит ситуацию.

Кроме того, Politico со ссылкой на двух должностных лиц сообщает, что новый пакет санкций сосредоточен на введении индивидуальных санкций против российских чиновников, пропагандистов, руководителей и других фигур, поддерживающих режим российского диктатора Владимира Путина.

Отмечается, что страны ЕС предложили длинные списки имен, и эксперты Комиссии сейчас работают над ними, чтобы убедиться, что они могут быть связаны с войной России против Украины.

Также сообщается, что депутаты Европарламента предлагают внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций.

Ранее сообщалось, что ЕС может представить новый пакет санкций против России и Белоруссии в конце ноября.

По данным Bloomberg, страны G7 могут объявить предел цены на российскую нефть 23 ноября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация
NEWS
Сколько еще будут продолжаться отключения света. Энергетики дали неутешительный прогноз
Сколько еще будут продолжаться отключения света. Энергетики дали неутешительный прогноз
DAILY
Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему
Юрий Дощатов, Юлия Акимова Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему