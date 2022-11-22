Ряд стран ЕС предлагает принять новые санкции против РФ одновременно с лимитом цен на нефть, - СМИ

Польша, Латвия, Литва и Эстония пытаются подтолкнуть другие страны Евросоюза и Европейскую комиссию к согласованию ограничения цен на российскую нефть и принятию девятого пакета санкций одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

При этом представители других стран ЕС опасаются связывать два ограничения, утверждая, что новый пакет санкций еще не готов и их сочетание лишь усложнит ситуацию.

Кроме того, Politico со ссылкой на двух должностных лиц сообщает, что новый пакет санкций сосредоточен на введении индивидуальных санкций против российских чиновников, пропагандистов, руководителей и других фигур, поддерживающих режим российского диктатора Владимира Путина.

Отмечается, что страны ЕС предложили длинные списки имен, и эксперты Комиссии сейчас работают над ними, чтобы убедиться, что они могут быть связаны с войной России против Украины.

Также сообщается, что депутаты Европарламента предлагают внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций.