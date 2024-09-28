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Низка країн ЄС хоче відкладення введення оновленого контролю на кордоні

Фото: Низка країн ЄС хоче відкладення введення оновленого контролю (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Низка країн ЄС закликала відкласти біометричний контроль громадян при перетині кордону. Вони вважають, що авіакомпанії та аеропорти не готові до нововведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, Німеччина, Нідерланди та Франція досі не готові до впровадження Entry-Exit System (EES) - системи біометричного контролю на зовнішніх кордонах, який, за попередженням об’єднаня авіакомпаній та аеропортів, призведе до "широкомасштабних збоїв" для пасажирів.

Варто зазначити, що на ці три держави припадає 40% пасажиропотоку на території Євросоюзу.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило, що його головною проблемою є центральна комп'ютерна система, яку контролює агентство eu-LISA і якій "все ще бракує необхідної стабільності та функціональності".

Водночас за даними FT, деякі країни ЄС хочуть, щоб Єврокомісія розглянула альтернативи запровадженню EES. Зокрема, як варіант, тестовий запуск у пілотних регіонах з подальшим поступовим розширенням.

Своєю чергою уряд Великої Британії також занепокоєний можливими чергами в портах Ла-Маншу і на станції швидкісного поїзда Eurostar в лондонському аеропорту Сент-Панкрас, де пасажири повинні будуть реєструватися в EES під час проходження французької митниці.

Тим часом Європейська комісія заявила, що вона працює над запуском прикордонних перевірок "як і передбачалося", але розгортання системи є "складною операцією, і затримки не можуть бути повністю виключені".

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що парламент і Рада ЄС погодилися змінити процедуру подачі заяв на шенгенську візу. Вся процедура подачі відбуватиметься повністю онлайн.

Детальніше про те, навіщо в ЄС запроваджують візи нового формату, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що в червні Євросоюз відклав набуття чинності нової біометричної системи Entry/Exit System (EES), яка мала запрацювати в листопаді минулого року. Дату запуску системи переносять вже не вперше.

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