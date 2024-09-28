Ряд стран ЕС хочет отложить введение обновленного контроля на границе

Ряд стран ЕС призывал отложить биометрический контроль граждан при пересечении границы. Они считают, что авиакомпании и аэропорты не готовы к новшеству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По информации издания, Германия, Нидерланды и Франция до сих пор не готовы к внедрению Entry-Exit System (EES) - системы биометрического контроля на внешних границах, которая по предупреждению объединения авиакомпаний и аэропортов приведет к "широкомасштабным сбоям" для пассажиров.
Следует отметить, что на эти три государства приходится 40% пассажиропотока на территории Евросоюза.
Министерство внутренних дел Германии заявило, что его главной проблемой является центральная компьютерная система, контролируемая агентством eu-LISA и которой "все еще не хватает необходимой стабильности и функциональности".
В то же время, по данным FT, некоторые страны ЕС хотят, чтобы Еврокомиссия рассмотрела альтернативы внедрению EES. В частности, как вариант, тестовый запуск в пилотных регионах с последующим постепенным расширением.
В свою очередь правительство Великобритании также обеспокоено возможными очередями в портах Ла-Манша и на станции скоростного поезда Eurostar в лондонском аэропорту Сент-Панкрас, где пассажиры должны будут регистрироваться в EES во время прохождения французской таможни.
Между тем, Европейская комиссия заявила, что она работает над запуском пограничных проверок "как и предполагалось", но развертывание системы является "сложной операцией, и задержки не могут быть полностью исключены".
Напомним, РБК-Украина сообщало, что парламент и Совет ЕС согласились изменить процедуру подачи заявлений на шенгенскую визу. Вся процедура подачи будет проходить полностью онлайн.
Детальнее о том, зачем в ЕС вводят визы нового формата, можно узнать в материале РБК-Украина.
Отметим, что в июне Евросоюз отложил вступление в силу новой биометрической системы Entry/Exit System (EES), которая должна была заработать в ноябре прошлого года. Дату запуска системы переносят уже не в первый раз.
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